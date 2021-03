Il Grand Hotel diventa Tricolore

a ricordo delle vittime del Covid Verrà proiettato sulla facciata del Grand Hotel di San Pellegrino, illuminandola interamente, a partire da lunedì 8 marzo, tutte le sere fino al 21 marzo, dalle 19 alle 22.

Un tricolore da settemila metri quadri con inserita l’immagine simbolo della lotta al Covid, il medico che abbraccia l’Italia, come contributo a medici, infermieri e a tutta la Valle Brembana per vincere la sfida dell’emergenza sanitaria. È quanto verrà proiettato sulla facciata del Grand Hotel di San Pellegrino, illuminandola interamente, a partire da lunedì, tutte le sere fino al 21 marzo, dalle 19 alle 22. L’iniziativa, patrocinata dal Comune, è stata promossa da Urban Eventi e Sound Division Service di Zogno, aziende attive nel settore spettacoli ed allestimenti in tutto il nord Italia.

«Abbiamo unito le menti creative e tecniche dei ragazzi della Valle Brembana con la quale collaboriamo abitualmente – spiega Massimo Pesenti, titolare di Urban Agenzia Eventi – e il risultato è stato incredibile. La tecnologia utilizzata è la stessa applicata per Palazzo Chigi». L’illuminazione della facciata è stata curata con potenti proiettori led a forte luminosità, in un’ottica di attenzione al risparmio energetico ed evitando inquinamento luminoso.

«L’8 e il 9 marzo 2020 – conclude Stefano Tassis, assessore al Turismo di San Pellegrino – scattavano i provvedimenti più duri contro il Covid-19, con un lockdown totale. Da qui la scelta di illuminare l’edificio esattamente a un anno di distanza da quei momenti difficili. Non solo, il 17 marzo ricorre l’anniversario dell’Unità d’Italia. Il Grand Hotel illuminato vuol simboleggiare speranza e rinascita, la ripartenza dopo questo difficile periodo».

