Il lago di Cassiglio, che meraviglia

Le riprese di un drone subacqueo Il lago di Cassiglio come non l’avete mai visto: ecco il video di un lettore dell’acqua cristallina del lago dell’alta Val Brembana.

Il lago di Cassiglio come non l’avete mai visto: l’acqua limpida e un fondale purissimo. È quello che si può ammirare grazie a un drone subacqueo e alle riprese di un nostro lettore, Davide Ambrosone, girate nel pomeriggio di venerdì 16 giugno in Valle Brembana. I filmati ritraggono i fondali nei pressi della diga e l’acqua, tra l’azzurro chiaro, più intenso e il verde, è limpidissima, da fare invidia alle spiagge più blasonate del Mediterraneo e oltreoceano.

