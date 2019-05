Il mondo dello sci piange Paolo Barcella

Morto a 49 anni, fu «maestro generoso» Allenatore federale di sci, si è spento a 49 anni per malattia. Il cordoglio dei dirigenti e degli allievi. Mercoledì 8 maggio i funerali.

Trescore piange la morte di Paolo Barcella, 49 anni e allenatore federale di sci. Era molto conosciuto per la sua attività professionale: da un anno lavorava sulle nevi della stazione sciistica di Foppolo, ma la malattia con cui stava combattendo ha prevalso facendo peggiorare in modo irreversibile le sue condizioni. Paolo Barcella è morto lunedì, circondato dall’affetto dei familiari.

Efrem Merelli, ex dirigente dello sci club Orezzo e ora maestro di sci allo Zero ski team, ricorda così Paolo: «Ha collaborato con lo sci club Orezzo per 15 anni, era un ragazzo di cuore, si faceva voler bene dai bambini che lo seguivano. Da un anno insegnava sci a Foppolo. Fino a questo inverno era sulle piste, ci eravamo visti proprio lì». L’ultimo saluto si terrà oggi alle 14,30, partendo dall’abitazione in via Partigiani 4, per la parrocchiale di Trescore Balneario. È prevista una folta partecipazione di amici e sciatori che lo conoscevano. Seguirà la sepoltura al cimitero di Zandobbio.n



