Il telefono fisso? Non funziona

Cavi guasti: colpa dei fulmini Colpa dei fulmini. Da alcune settimane i telefoni fissi di Valtorta, Valleve e Cassiglio, funzionano a singhiozzo. Black out ripetuti, dovuti ai danni ai cavi, a quanto pare provocati dai temporali.

Fulmini sui cavi del telefono. E tre paesi dell’alta Valle Brembana, ormai da settimane, devono convivere con i disagi per i guasti alla linea telefonica fissa. Succede a Valtorta e Cassiglio, in Val Stabina, e a Valleve, in Val Fondra.

Ancora venerdì sera, a Cassiglio, le linee telefoniche non erano state ripristinate. Con un black out che dura ormai da più di una settimana; venerdì pomeriggio, invece, i telefoni fissi sono tornati a squillare dopo quattro giorni di silenzio. A singhiozzo, nelle ultime settimane, come denuncia la Pro loco, anche il territorio di Valleve. I disagi maggiori sono per le attività economiche (con conseguenti stop ai Pos dei bancomat), a poste e uffici pubblici.

