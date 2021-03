Le fiamme in Val Brembilla

Incendio in Val Brembilla - Le foto

Fuori pericolo l’abitato di Cavaglia L’incendio è scoppiato ieri sera e non è ancora stato spento del tutto.

Non è ancora del tutto domato l’incendio scatenatosi nella serata di lunedì 22 marzo in Val Brembilla. Le fiamme sono divampate tra Cavaglia e il Monte Corno per ragioni ancora da accertare, pare provenienti dalla Val dei Suoli.

La situazione ieri sera

Sul posto sono intervenuti i volontari dell’Antincendio boschivo Valle Brembana per spegnere il tratto più vicino all’abitato. Nella mattinata di martedì 23 marzo la località di Cavaglia può dirsi fuori pericolo ma sono ancora in azione due elicotteri per spegnere del tutto le fiamme.

La situazione stamattina, martedì 23 marzo

