Incidente a Sedrina: ferito un 61enne. Lunghe code per la Val Brembana

Un incidente nei pressi della taverna «MaiVisto» di Sedrina blocca il traffico in entrambe le direzioni lungo la ex statale 470 della Valle Brembana con lunghe code (intorno alle 12.30) a scendere e salire. Ferito in uno scontro tra due auto un uomo di 61 anni che è stato trasportato in ospedale in codice giallo: sarebbe quindi in condizioni serie. Sul posto, intorno alle 11.30 di venerdì 6 maggio sono sopraggiunti i soccorsi del 118 oltre ai Carabinieri di Zogno. Ancora da chiarire la dinamica dello schianto.