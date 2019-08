Incidente a Villa d’Almè: sei i feriti

Chilometri di coda verso la Val Brembana Oggi pomeriggio, sabato 3 agosto. Coinvolte tre auto, sul posto tre ambulanze e un’automedica. Soccorsi due uomini e quattro donne. Traffico in tilt. Sul posto i carabinieri del Radiomobile di Zogno per i rilievi e per regolare la viabilità.

Incidente stradale oggi pomeriggio, sabato 3 agosto, a Villa d’Almè, in via Casino Basso. Tre i veicoli coinvolti (una Fiat Panda, una Volkswagen Polo e una Škoda Fabia), sei le persone soccorse (quattro donne di 22, 26, 42 e 57 anni e due uomini di 41 e 68 anni), sul posto tre ambulanze e un’automedica del 118. Il traffico lungo l’ex strada statale 470, in direzione di Zogno, è andato in tilt e si sono formate lunghe code, fino a otto chilometri. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Radiomobile di Zogno carabinieri per i rilievi e per regolare la viabilità.

