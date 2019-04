Infaticabile volontario a Olmo

Dolore per il 53enne Santino Olmo al Brembo piange la scomparsa improvvisa di Santino Milesi, 53 anni, volontario in tante realtà associative per le quali ha messo a disposizione il suo tempo e il suo impegno.

La notizia della sua morte, avvenuta dopo un intervento cardiaco d’urgenza, ha attraversato velocemente la valle Brembana raggiungendo i tanti amici che hanno riconosciuto in lui una personalità mite e generosa. Atletica Valle Brembana, Aido, Unione sportiva Olmese, Olimpiadi di Valtorta, parrocchia sono alcune delle realtà in cui Santino ha messo testa, cuore e braccia, sempre disponibile e attivo, nonostante la sua delicata salute.

Per quasi 40 anni ha fatto parte dell’Unione Sportiva Olmese, organizzatore, segretario e accompagnatore dei più piccoli. Si occupava soprattutto della Scuola Calcio e della squadra dei Pulcini. Con lui Daniele Busi, che ora lo ricorda come collaboratore instancabile, appassionato e generoso.

Negli ultimi anni Milesi rappresentava la società all’interno del progetto «Una squadra per tutti» dove, in collaborazione con altre società sportive della valle, organizzava eventi, incontri e proposte per i piccoli atleti delle diverse discipline. Accanto a questa anima sportiva c’era anche il talento artistico. Da sempre appassionato di presepi, ne curava la realizzazione per la chiesa parrocchiale e per le chiesette del paese. Nel 2011 aveva realizzato una serie di diorami che avevano accompagnato il cammino dell’anno liturgico della comunità.

La morte di Santino lascia nel dolore la mamma Agnese e i fratelli Walter, Enzo, Camilla, Massimo e Anna. La salma è composta nell’abitazione in via Roma 83, dove oggi alle 20 si terrà una veglia funebre. Il 1° maggio alle 15 sono fissati i funerali nella chiesa parrocchiale.

