Infortunio a Valtorta, in Valle Brembana

Sul posto elicottero e soccorso alpino Un uomo è rimasto ferito a Valtorta, in una zona impervia. Dalle prime informazioni dovrebbe essere stato colpito da un albero, ma non sono ancora chiare le cause dell’infortunio.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori in elicottero, ambulanza, automedica e una squadra del soccorso alpino. L’infortunio è avvenuto intorno alle 15 in una zona impervia, ma non lontano dalla strada provinciale.

