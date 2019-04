Intensa nevicata sulle Orobie - Foto Foppolo riapre (per i baby) e fa festa

(Foto by Webcam)

Foppolo riapre (per i baby) e fa festa La pioggia in città si è trasformata in neve sopra i 1300 metri di quota

Una nevicata fuori programma che sta imbiancando le Orobie sopra i 1300 metri di quota. Il maltempo che è arrivato martedì sulla nostra provincia, da mercoledì mattina sta portando la neve in montagna. La pioggia e i fiocchi bianchi dovrebbero continuare a cadere anche giovedì, giornata in cui è attesa la maggior quantità di precipitazioni anche se lo zero termico si alzerà intorno ai 2mila metri.

Foppolo imbiancata

Foppolo, dove finora sono scesi alcuni centimetri di neve, è tornata imbiancata dopo un periodo in cui solo le piste erano coperte dalla neve. La stagione sciistica gestita dal Fallimento Brembo Super Ski si è conclusa domenica scorsa. Sabato 6 e domenica 7 aprile, invece, riapriranno i due tapis roulant (comprati recentemente all’asta dalla società Kibo srl) con la possibilità di scendere sia con gli sci sia con i bob sulle due piste del campo scuola. E sempre domenica, alla Terrazza Salomon del Montebello, si terrà la festa di fine stagione sciistica: si potrà salire con sci da scialpinismo, con le ciaspole, a piedi o con il trasporto delle motoslitte. Al rifugio festa dalla mattina. Sabato 6 aprile, dalla mattina, tradizionale gara di fine stagione anche per la scuola Sci 90 di Foppolo, con il Pasqualito: i mini sciatori saranno trasportati alla partenza dello slalom con le motoslitte, arrivo al piazzale Alberghi (info 0345.74161).

Festa di fine stagione anche al Rifugio Mirtillo in Val Carisole, sabato 6 aprile dalle 15 con raduno di motoslitte.

