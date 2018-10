La Cornabusa scala la classifica del Fai

Il santuario luogo del cuore per 14.500 C’è ancora tempo per votare «I Luoghi del cuore» del Fondo per l’ambiente italiano: intanto il santuario di Sant’Omobono è al 4° posto.

Il Santuario della Madonna della Cornabusa nei cuori di almeno 14.500 persone: tanti sono i voti che ha totalizzato nella classifica provvisoria de «I Luoghi del cuore» del Fai posizionandosi così al quarto posto a livello nazionale. Giunti al giro di boa della prestigiosa iniziativa nazionale che terminerà il prossimo 30 novembre, il Fai (Fondo per l’Ambiente Italiano) ha infatti ufficialmente aggiornato la classifica generale provvisoria della 9° edizione de «I Luoghi del Cuore», il censimento dei luoghi da non dimenticare e salvaguardare, promosso in collaborazione con Intesa Sanpaolo: castelli, chiese, santuari, aree naturalistiche e palazzi storici, siti archeologici, tutti quei luoghi speciali, legati alla nostra identità e alla nostra memoria che vorremmo proteggere e salvaguardare, collaborando concretamente per il loro recupero, tutela e valorizzazione.

La classifica provvisoria vede Bergamo e la Bergamasca protagonisti assoluti con la Basilica di Santa Giulia di Bonate Sotto al 9° posto della classifica ma soprattutto con il Santuario della Madonna della Cornabusa di Sant’Omobono Terme saldamente piazzato al 4° posto in Italia con più di 14.000 voti raccolti. Ma c’è ancora tempo per votare, basta consultare il sito del Fai.

