La variante di Zogno compie un anno: promossa o bocciata? Rispondi al sondaggio

Da allora, in media, metà del traffico da e per la Valle Brembana, si è spostato in galleria. Via dal centro zognese, con evidenti benefici per la vivibilità del paese. E poi le code. Praticamente eliminate, salvo qualche rallentamento alla prima rotatoria alle Grotte delle Meraviglie, quelle in salita, negli orari dei pendolari ma anche nei weekend. Resta il problema delle code in discesa, con l’imbuto verso Villa d’Almè e gli incolonnamenti che spesso arrivano sul viadotto di Sedrina. Ma quella è un’altra storia. E riguarda il completamento della tangenziale sud di Bergamo con il lotto Paladina-Sedrina, di oltre 400 milioni di euro.