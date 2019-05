Ladri nella stessa casa

due volte in un giorno Sono entrati di notte in un’abitazione, mentre una famiglia dormiva nelle camere, gettando nello sconforto una coppia e i due figli, che si sono accorti del furto solo al mattino.

La famiglia pensava che la questione fosse chiusa, e invece nel pomeriggio i «soliti ignoti» sono tornati, rubando altri beni dalla cassaforte. La notte da incubo è quella tra giovedì 23 e venerdì 24 maggio, in una zona residenziale, e ha per protagonista una famiglia di Villa d’Almé: «Dopo il sopralluogo di furto dei carabinieri – spiega il capofamiglia – sono andato al lavoro, nel pomeriggio mia moglie è andata a scuola a prendere i bambini. Di ritorno hanno scoperto le serrature forzate e la casa a soqquadro per la seconda volta in meno di 24 ore: i ladri sono tornati e hanno svuotato la cassaforte, grazie alla chiavetta che si trovava nel mazzo di chiavi rubato di notte».

