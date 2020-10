Lavori in Valle Brembana

Chiudono quattro gallerie Sulla provinciale 470 della Val Brembana opere di manutenzione ordinaria impianti elettrici.

Chiusure in arrivo per quattro gallerie lungo la provinciale 470 dalla Valle Brembana, su ordine della Provincia di Bergamo, per consentire i lavori agli impianti elettrici. In particolare, lo stop al transito scatterà nella galleria Lenna il giorno 08/10/2020 dalle 8.30 alle 16.30 (durante le fasce orarie di chiusura il transito verrà deviato lungo la sp 1); nelle gallerie Antea, Frasnadello e Dossena il giorno 09/10/2020 dalle ore 8.30 alle 16.30. Durante le fasce orarie di chiusura il transito verrà deviato lungo le strade comunali di San Pellegrino Terme e San Giovanni Bianco.

