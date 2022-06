Liberano capriolo incastrato in una ringhiera: il video di Tarcisio Bottani

Il presidente del Centro studi Valle Brembana Tarcisio Bottani si è imbattuto venerdì mattina, 17 giugno, in un capriolo rimasto intrappolato con le zampe posteriori in una ringhiera di una casa privata alle porte di Santa Brigida.

Il video del capriolo liberato a Santa Brigida pubblicato sul canale di Val Brembana Web

«Abbiamo cercato di aiutarlo a liberarsi, ma inutilmente, anche perché era aggressivo e difficilmente avvicinabile – spiega Bottani –. Il povero animale emetteva dei penosi lamenti e si dibatteva furiosamente». «Visti i nostri inutili sforzi, stavamo per chiamare i carabinieri forestali, ma per fortuna sono arrivati i salvatori di Santa Brigida i quali in un baleno hanno liberato il capriolo che è subito fuggito nel bosco».