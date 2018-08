Locatello, caccia ai cani randagi

«Attenzione, potrebbero essere vaganti» Dal gregge di una allevatrice mancano ora sette capre che attaccate dei cani, sono fuggite e sicuramente hanno riportato gravi ferite.

I due cani che da alcuni giorni vagano a Locatello, in Valle Imagna, in località Neverola, poco lontano dai «Tre faggi» di Fuipiano Imagna, venerdì, per tutta la giornata, non si sono visti. E le capre hanno potuto pascolare tranquille senza essere azzannate e spaventate.

Dal gregge di una allevatrice mancano ora sette capre che attaccate dei cani, sono fuggite e sicuramente hanno riportato gravi ferite. Solitamente i comuni hanno una convenzione con un canile e quindi è possibile che il comune di Locatello in questi giorni interpelli il canile convenzionato per chiedere il loro intervento.

Al di là del pur grave problema capre, da evidenziare che quella zona è frequentata da villeggianti e persone che fanno escursioni o alle quali piace passeggiare nei boschi. E trovarsi all’improvviso due cani, dei quali uno di grossa taglia potrebbe essere pericoloso.

