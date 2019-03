(Foto by Val Brembana Web Associazione Culturale)

il funerale di Elio Midali a Branzi (Foto by Val Brembana Web Associazione Culturale)

L’ultima carezza di Branzi a Elio Midali

Sulla bara un cuscinetto di stelle alpine I funerali del 68enne si sono svolti mercoledì 27 marzo in Valle Brembana.

Il cuscinetto di stelle alpine sulla bara di Elio Midali è il segno delicato di quel suo legame profondo con la montagna e la gente del paese, dell’alta valle Brembana, si è stretta ieri attorno alla sua famiglia, alla moglie Angela e ai figli Mattia e Alessio, per la celebrazione dei funerali nella chiesa parrocchiale di Branzi. La vita di Midali, 68 anni, di Branzi, si è spenta lungo la strada che portava ad uno dei suoi luoghi del cuore, la baita di famiglia sul percorso che da Carona porta al Rifugio Calvi. Un tragico incidente nella prima mattina di domenica nella zona del borgo di Pagliari, con l’auto precipitata in una scarpata e gravi traumi che non hanno dato scampo all’uomo.

