L’ultimo saluto a Gabo

«Vivrai sempre con noi» La chiesa di Ubiale non riesce a contenere le tantissime persone che hanno voluto rivolgere l’ultimo saluto a Gabriele Pesenti, «Gabo», il 19enne che domenica notte ha perso la vita in un incidente stradale a Dalmine.

I motori, la sua grande passione, di fronte agli striscioni che gli amici gli hanno dedicato. «L’amore che ci ha uniti non ha limiti. Vivrai sempre con noi» è una delle scritte che si legge sul sagrato della chiesa di Ubiale, che fatica a contenere le tantissime persone arrivate per l’ultimo saluto a Gabo. Gabriele Pesenti, 19 anni, è morto domenica in un incidente stradale sulla Dalmine-Villa d’Almé. I genitori Carmen e Renzo a fine gennaio del 2010 avevano già pianto un altro figlio, Simone, morto anche lui a 19 anni in un incidente stradale a Botta di Sedrina. All’epoca Gabriele aveva 10 anni. In chiesa sono presenti tantissimi giovani, amici del 19enne. Di Gabo resta il ricordo di un giovane buono, estroverso e dinamico. Una vita piena di sogni che si è spenta in quella tragica notte a bordo della Honda Civic finita fuori strada.

© RIPRODUZIONE RISERVATA