Malore fatale mentre passeggia

Camerata Cornello, muore 72enne Ha avuto un malore mentre stava passeggiando in località Cespedosio, a Camerata Cornello: un uomo di 72 anni è deceduto.

Era in montagna, sopra il centro di Camerata Cornello, quando si è sentito male. Un uomo di 72 anni è morto mentre stava facendo una passeggiata in località Cespedosio. L’allarme è scattato verso le 14 di oggi. Sul posto l’elisoccorso di Areu (Azienda regionale emergenza urgenza), decollato da Bergamo con l’équipe medica, e le squadre della VI Delegazione Orobica del Soccorso alpino; sette i soccorritori impegnati a supporto delle operazioni. Allertati anche i vigili del fuoco e i carabinieri di Zogno. L’uomo è stato raggiunto, il medico ha constatato il decesso; i tecnici lo hanno trasportato con barella portantina per una decina di minuti, fino al centro abitato. L’intervento è terminato poco dopo le 16.

