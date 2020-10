Malore mentre cerca funghi

Muore nei boschi di Sedrina Intervento dei soccorritori nella mattinata del 25 ottobre a Sedrina.

Un cinquantenne è morto per un malore nella mattinata di domenica 25 ottobre nei boschi sopra Sedrina, dove era arrivato in cerca di funghi con due amici. L’allarme è scattato verso le 11,40, quando si è accasciato a terra e i due compagni di escursione hanno chiamato il numero unico d’emergenza. Sul posto l’elicottero del 118, decollato da Bergamo, e i volontari della Vab Brembilla. Allertati anche i carabinieri, la centrale dei vigili del fuoco di Bergamo e la sala operativa del Soccorso alpino di Clusone. Una volta raggiunto dai soccorritori, sono state messe in atto tutte le procedure necessarie ma alla fine l’équipe medica non ha potuto fare altro che constatare il decesso. La salma è stata recuperata di tecnici del Soccorso alpino e dai vigili del fuoco.

