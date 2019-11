Maltempo, danni all’ambulatorio di Zogno

Sospese le vaccinazioni antinfluenzali Lavori per ripristinare la copertura dell’ambulatorio vaccinale di Zogno dopo i danni causati dal maltempo.

Da lunedì 11 l’ambulatorio vaccinale di Zogno sospenderà l’attività per lavori all’edificio in cui è ospitato. Il servizio verrà garantito all’Ospedale di San Giovanni Bianco, in via Castelli 5, ma non solo. Per le vaccinazioni antinfluenzali i cittadini possono rivolgersi all’ospedale della valle e al presidio socio sanitario di Villa d’Almé, in viale Roma 16, oppure al proprio medico di assistenza primaria. Per le vaccinazioni pediatriche le famiglie saranno contattate direttamente dai nostri operatori.

La chiusura si è resa necessaria per consentire al Comune di eseguire i lavori di ripristino della copertura, dopo i danni causati dal maltempo. L’Amministrazione comunale fa sapere che i lavori inizieranno lunedì 11 novembre 2019 e termineranno venerdì 15 novembre 2019. Per informazioni è possibile contattare la segreteria del PreSST di Zogno, dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 11 e dalle 14 alle 15.30, al numero 0345.545812.

