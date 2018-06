Maxifrana, provinciale chiusa per mesi

Incombono 6 mila metri cubi di terra Seimila metri cubi di terra incombono sulla strada provinciale tra Piazzatorre e Mezzoldo: resterà chiusa per mesi.

Sulla strada per ora sono caduti alcuni massi. Quello che preoccupa, però, sono i 6.000 metri cubi di terra e alberi che potrebbero franare. La provinciale tra Piazzatorre e Mezzoldo è chiusa e lo resterà, a detta della Provincia, per mesi. La messa in sicurezza sarà complicata e costosa. La strada alternativa, verso Mezzoldo e il passo San Marco, è una via comunale stretta e tortuosa.

