Montebello a quota 2.100 metri a Foppolo, la neve cade nel pomeriggio di venerdì 25 settembre (Foto by Webcam)

Meteo, pioggia e temperature giù

A Foppolo una fitta nevicata- Foto La perturbazione che in pianura ha portato a forti piogge e vento, in montagna invece, ha lasciato sul terreno la prima coltre bianca dell’autunno. Anche al Pora la prima spruzzata stagionale. Guarda il video.

Intense piogge hanno caratterizzato la giornata di venerdì 25 settembre in tutta la provincia di Bergamo. Con le precipitazioni anche le temperature hanno subito un brusco abbasssamento arrivando a 13°C durante il giorno in città.

In montagna oltre i 1900 metri ha anche nevicato. Una fitta nevicata è stata segnalata a Foppolo, come dimostrano queste immagini tratte dalla web cam che si trova sul Montebello a quota 2.100 e sul piazzale degli impianti a quota 1.700.

Il piazzale di partenza degli impianti a Foppolo a quota 1.700 metri

Montebello quota 2,100 metri a Foppolo

Anche al monte Pora la perturbazione ha portato la neve.

Guarda il video dalla Baita Termen a quota 1610 metri.

Le previsioni dicono che ci sarà un miglioramento a partire da sabato, quando il cielo rimasrrà nuvoloso ma senza più precipitazioni. Le temperature rimarranno comprese tra i 10 e i 18 gradi in pianura con lo zero termico che si assesterà sui 2000 metri. Domenica anche la coltre di nubi dovrebbe andarsene e lasciare spazio al sole. le temperature rimarranno piuttosto fredde soprattutto le minime che in pianura scenderanno fino a 8°C, le massime fino a 18.

Guarda altre foto di Foppolo imbiancata.

La chiesa nel centro di Foppolo

Una strada in paese a Foppolo

