Mezzoldo, malore in chiesa

Muore villeggiante di 76 anni La signora si è sentita male in località Ponte dell’acqua. In azione l’Elisoccorso, ma per lei, purtroppo, non c’era più nella da fare.

Una donna di 76 anni è morta questa mattina, domenica 28 aprile, a Mezzoldo, in località Ponte dell’acqua. La signora, una villeggiante, era nella chiesetta intitolata alla Madonna delle nevi in compagnia del marito quando, all’improvviso, si è sentita male e si è accasciata. Immediato i soccorsi: sul posto un’ambulanza del 118, poi è intervenuto l’elicottero. Per la villeggiante, però, non c’è stato nulla fare.

© RIPRODUZIONE RISERVATA