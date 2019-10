L’elicottero del 118 in una foto d’archivio

Moio, si ustiona accendendo la stufa

Grave campione di motociclismo L’incidente sabato 26 ottobre nella frazione Curto. L’uomo, 45 anni, ha riportato lesioni al volto.

Elisoccorso in azione sabato 26 ottobre a Moio de’ Calvi per soccorrere un campione di motociclismo di 45 anni che si è ustionato al volto accendendo la stufa. L’incidente nella frazione Curto. Il ferito, che è in gravi condizioni, è stato trasportato all’ospedale «Niguarda» di Milano (seguono aggiornamenti).

