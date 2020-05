Mucca scivola per 20 metri nel fiume

Lenna, salvata dai Vigili del fuoco - Foto I Vigili del fuoco, contattati dal pastore, hanno recuperato la mucca portandola fuori dall’acqua in una zona sicura.

I Vigili del fuoco del distaccamento di Zogno sono intervenuti nel pomeriggio di domenica 24 maggio a Lenna, in località Cantone San Francesco, per recuperare una mucca scivolata da un sentiero per 20 metri fino al fiume. I Vigili del fuoco, contattati dal pastore, hanno recuperato la mucca portandola fuori dall’acqua in una zona sicura.

