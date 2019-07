Muore un malgaro di 63 anni

I difficili soccorsi a Mezzoldo Sul posto l’Elisoccorso da Sondrio e il Soccorso alpino: l’intervento intorno alle 8 di giovedì 11 luglio.

Un malgaro è morto nella prima mattinata di giovedì 11 luglio in una casera sotto il Passo San Marco: l’ uomo di 63 anni è morto per cause ancora da accertare. Sul posto è intervenuto intorno alle 8 il Soccorso alpino della VI delegazione orobica e l’Elisoccorso da Sondrio ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Difficile l’attivazione e il coordinamento dei soccorsi perché la casera in cui viveva il malgaro è in un punto senza campo e difficilmente raggiungibile.

