Non si trova l’87enne di Valbrembilla

Ricerche sospese, riprendono lunedì Domenica sono andate avanti tutto il giorno le ricerche di Pietro Salvi (conosciuto con il nome di Paolino), 87enne che abita a Valbrembilla ma è originario di Rota d’Imagna e che è scomparso sabato sera verso le 22.

L’uomo non è stato ancora rintracciato: fino alla sera sono risultate vane le ricerche che sono state sospese per la notte e riprenderanno lunedì mattina.

In campo almeno 60 persone tra uomini della Protezione civile, del soccorso alpino, Vigili del Fuoco e volontari.L’anziano, che soffre di demenza senile, si è allontanato sabato sera dalla festa del paese e non è stato possibile rintracciarlo. I figli hanno subito dato l’allarme. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, il soccorso alpino e l’unità cinofila. Domenica mattina si è alzato in volo l’elicottero per sorvolare la zona alla ricerca dell’87enne.

