Olmo al Brembo, auto in fiamme spenta dai vigili del fuoco

Olmo al Brembo, auto in fiamme

I Vigili del fuoco del distaccamento di Zogno sono intervenuti questa mattina lunedì 29 giugno a Olmo al Brembo per un incendio autovettura in via Frola. Non ci sono stati feriti, l’autovettura ha preso fuoco mentre era in moto, l’autista ha chiamato subito i soccorsi.

Spento l’incendio i Vigili del fuoco hanno bonificato la zona compromessa e l’intervento si è chiuso nel giro di un’ora.

