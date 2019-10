Pioggia torrenziale con dati record

E domani ritornerà il bel tempo Da registrare il valore della massima intensità di pioggia registrata, cioè la massima quantità di pioggia caduta nel tempo (evento che, ovviamente, può durare anche solo 5minuti; più dura nel tempo, maggiori sono le probabilità di avere alluvioni e danni ingenti): ebbene, in alcuni casi la pioggia è scesa con valori di oltre 400 mm/h.

Le forti correnti meridionali cariche di umidità, hanno raggiunto la nostra provincia determinando precipitazioni intense su buona parte del territorio. L’intensità maggiore è stata raggiunta nelle prime ore di lunedì mattina, proprio quando studenti e lavoratori si mettevano in viaggio per raggiungere i rispettivi posti di lavoro.Per dar senso a quanto accaduto, ecco alcuni dati registrati dai pluviometri posti in varie località della provincia (fonte Centrometelombardo, ndr). Alle ore 13, si andava dal valore minimo di 19 mm registrati a Fontanella, al valore massimo di 71,6mm di Alzano Lombardo; mediamente, le altre località si assestavano intorno a 50 mm. Attese le miti correnti, la temperatura è rimasta piuttosto elevata, specie in pianura.

Infine, da registrare il valore della massima intensità di pioggia registrata, cioè la massima quantità di pioggia caduta nel tempo (evento che, ovviamente, può durare anche solo 5minuti; più dura nel tempo, maggiori sono le probabilità di avere alluvioni e danni ingenti): ebbene, in alcuni casi la pioggia è scesa con valori di oltre 400 mm/h.

La stazione di Serina ha registrato il valore massimo provinciale di 665mm/h alle ore 6.50: per fortuna è durata poco tempo, così da permettere un deflusso pluviometrico a valle ancora accettabile. Il tempo migliora già nel pomeriggio, anche se non si escludono nuovi rovesci. Domani tornerà il sole.

