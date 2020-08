Ornica, colpito da un fulmine nei boschi

Forte temporale, 11 soccorritori in azione Soccorso un uomo di 46 anni che si trovava nei boschi della Valle dell’Inferno, sopra Ornica.

Si trovavano nel bosco della Valle dell’Inferno, sopra Ornica, quando hanno visto un uomo a terra e hanno subito chiesto aiuto. Soccorso oggi, domenica 30 agosto 2020, un uomo di 46 anni residente nella Bergamasca, colpito da un fulmine. La centrale del Cnsas Lombardia (Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico regionale) ha inviato sul posto le squadre del Soccorso alpino, VI Delegazione Orobica, l’automedica e l’ambulanza. I soccorritori - undici i tecnici impegnati, più l’équipe sanitaria di Areu (Azienda regionale emergenza urgenza) - lo hanno raggiunto, stabilizzato e portato all’ambulanza. Al momento dell’intervento era in corso un forte temporale tanto che non è stato possibile per l’Elisoccorso di Sondrio alzarsi in volo. L’uomo è stato portato in ospedale. L’intervento si è concluso alle 15.

