Orobie, weekend da record sulle piste

La stagione ingrana: in migliaia sugli sci Valtorta-Bobbio, Pora, Lizzola, Spiazzi di Gromo, Piazzatore: bene l’Immacolata. Segnali con il segno positivo anche dagli alberghi e dalle strutture extra-alberghiere.

Weekend dell’Immacolata all’insegna della neve per molti turisti che hanno scelto di raggiungere le località sciistiche per due giorni intensi sulle nevi dei comprensori bergamaschi. Buona la prima per Monte Pora e anche per Lizzola. Si attende la neve o il freddo anche agli Spiazzi di Gromo dove nel weekend si è sciato ma nella parte alta degli impianti. Segnali con il segno più anche dagli alberghi e dalle strutture extra-alberghiere che «inviano segnali positivi su presenze e prenotazioni per le festività natalizie, oltre che per gennaio e febbraio, confermando il trend in crescita che già era stato registrato lo scorso anno», riferisce Promoserio in un comunicato. In Val Brembana buone le presenze per il Ponte dell’Immacolata sia a Valtorta -Piani di Bobbio sia a Piazzatorre (le foto sono di Valbrembana Web e Fronzi).

