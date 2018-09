«Pagò la casa coi soldi di Brembo Ski»

Foppolo, chiesto il processo per Berera All’ex sindaco Berera contestati peculato e bancarotta fraudolenta. L’episodio stralciato dall’inchiesta madre.

È la casa di via Moia che è stata sequestrata dagli inquirenti e dove Giuseppe Berera si trova attualmente agli arresti domiciliari. Per acquistarla - è l’accusa - l’ex sindaco di Foppolo avrebbe utilizzato anche fondi distratti dal bilancio della Brembo Super Ski tramite assegni bancari emessi tra il 10 maggio del 2010 e il 17 gennaio del 2011. Un filone della maxi inchiesta del pm Gianluigi Dettori viene stralciato e prende la strada del tribunale, ufficio gup. Il sostituto procuratore in questi giorni ha chiesto per Berera il rinvio a giudizio. Due i reati ipotizzati: peculato e bancarotta fraudolenta.

