Pallavolo senza limiti a Lenna

Al Green Volley oltre 100 squadre Un fine settimana di sport e amicizia, legato al ricordo di un amico che ancora vive nei ricordi e nell’impegno di tanti atleti.

È in programma sabato 29 e domenica 30 giugno al campo sportivo di Lenna, in Alta Valle Brembana, la quinta edizione del «Green Volley» ormai assurto a vera e propria classica del movimento pallavolistico estivo delle nostre valli. La manifestazione ricorda Mirko Fracassetti, residente a Zogno e morto a soli 39 anni nel 2013, impegnato per anni come giocatore e fisioterapista nel Centro Pallavolo 27 che promuove il volley in tutta la Valle Brembana.

La manifestazione prevede un torneo 3x3 maschile (atleti militano nei campionati nazionali di serie A2-B), un 3x3 femminile (atlete che militano in B2) ed un torneo 3x3 misto per non tesserati. Tutti su erba. «Abbiamo ricevuto una risposta senza precedenti – segnala Barbara Lobati dell’organizzazione – tanto che supereremo sicuramente le 100 squadre iscritte. È un modo concreto per ricordare Mirko e proporre alla nostra Valle un’occasione ricreativa di grande spessore».

Per il pubblico ci saranno anche eventi di contorno come lo «Spritz Party e la cena Alpina» proposti sabato 29 giugno dalle 19 in collaborazione con il Gruppo Alpini Santa Brigida. Domenica si replica alle 12 con il pranzo,anche se sarà attivo servizio bar 24 ore su 24. L’iniziativa è patrocinata dall’Avis Alta Valle Brembana, affiancato dagli sponsor tecnici Gabbiano Azzurro, Monilia Gioielleria e Boutique e Pettyglass. Info sulla pagina Facebook «GreenVolley Lenna».

