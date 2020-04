Pasquetta, schianto mentre va al lavoro

Operaio di 26 anni ricoverato al Niguarda L’incidente sulla Villa d’Almè - Dalmine all’alba di lunedì 13 aprile.

Un giovane operaio di 26 anni, alle 4.30 circa della mattina di Pasquetta (lunedì 13 aprile), è stato coinvolto in un brutto incidente a Valbrembo e si trova ricoverato in condizioni gravi (ma non in pericolo di vita) all’ospedale Niguarda di Milano con un trauma cranico e un altro al torace. Per liberarlo dall’abitacolo sono intervenuti i vigili del fuoco di Dalmine e un fuoristrada della Centrale di Bergamo, mentre l’elisoccorso lo ha poi trasportato in ospedale. Ancora poco chiara la dinamica dei fatti, la Stradale di Bergamo sta infatti cercando di ricostruire quanto accaduto. A quanto si è appreso si tratta di un giovane operaio, originario di Torino, ma domiciliato ad Almè, che stava andando al lavoro all’alba a Pasquetta: il giovane avrebbe colpito il new jersey di cemento nei pressi di un cantiere lungo la Villa d’Almè - Dalmine e sarebbe uscito di strada.

© RIPRODUZIONE RISERVATA