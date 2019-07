Perdono l’orientamento sul Monte Torcola

Soccorsi sette giovani scout bergamaschi Sono stati recuperati con il verricello sette ragazzi, dai 13 ai 16 anni, bergamaschi, appartenenti a un gruppo scout che nella mattinata di martedì hanno chiamato i soccorsi.

I ragazzi avevano dormito in una baita sul Monte Torcola, a 1800 metri circa. In mattinata dovevano scendere dal sentiero che porta a Fondra ma hanno perso l’orientamento e si sono ritrovati in un posto molto impervio. Uno di loro è scivolato e si è fermato contro un albero, su uno strapiombo di un centinaio di metri.

Raggiunti dai soccorritori, sono stati recuperati uno a uno con il verricello e portati alla frazione di Pusdosso, infine accompagnati in paese. Il ragazzo scivolato aveva alcune contusioni ed escoriazioni ed è stato portato in ospedale.

