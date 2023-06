Perdono il sentiero nella notte alle Baite di Mezzeno, salvi grazie all’intervento del Soccorso alpino

Due escursionisti hanno perso il sentiero nella tarda serata di sabato 17 giugno nei pressi delle Baite di Mezzeno (Roncobello) e sono stati tratti in salvo grazie all’intervento in notturna del Soccorso alpino orobico, VI Delegazione del Cnsas lombardo. L’allertamento dalla centrale è giunto poco prima delle 23, per due persone che avevano perso il sentiero nella zona sopra le Baite di Mezzeno, verso il Pietraquadra, a una quota di circa 2.070 metri.