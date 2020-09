Soccorsi in campo (Foto by Archivio)

Piazzatorre, ricerche in corso

Disperso un fungaiolo di 67 anni L’allarme è scattato dopo che l’amico con cui era partito non è più riuscito a contattarlo.

Un uomo di 67 anni che era uscito nella mattinata di venerdì 25 settembre alla ricerca di funghi nella zona di Piazzatorre in alta Val Brembana risulta disperso. Il fungaiolo era in compagnia di un amico, ma durante la ricerca si sono separati.

Da allora non è più riuscito a contattarlo e ha allertato i soccorsi. Nonostante le ricerche siano state subito attivate per ora non hanno dato alcun risultato. Il lavoro di perlustrazione è reso ancora più difficile per la neve che è caduta sulle nostre montagne, per l’oscurità e il freddo.

In campo ci sono Soccorso alpino e Vigili del fuoco che stanno agendo anche con l’ausilio dei nuclei cinofili.

I due uomini non sono del luogo, ed era la prima volta che frequentavano i boschi di Piazzatorre.

