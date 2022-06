Ponte tibetano a Dossena: al via le prenotazioni - Ecco le info utili

Manca poco all’apertura al pubblico del «Ponte nel sole» di Dossena, fissata per sabato 11 giugno. La prenotazione per accedere alla struttura è obbligatoria e si può effettuare sul sito di Visit Dossena . Con i suoi 130 metri di altezza, 505 metri di lunghezza e oltre 1.200 passi nel vuoto il Ponte parte dall’Ex area di tiro a volo Roccolo Corna Bianca (Via Orobica) e si estende verso l’abitato di Dossena, percorrendo quella che una volta era l’antica Via Mercatorum.

Chi può salire e dove parcheggiare l’auto

La macchina si deve parcheggiare presso il centro del paese e, percorrendo il sentiero che parte dall’abitato, si arriva al punto di partenza. Vietato parcheggiare in Via Orobica, salvo autorizzati. La durata del percorso è stimata per circa 40 minuti (potrebbe variare a seconda dell’andamento), mentre l’accesso è limitato ai bambini con età inferiore ai 12 anni (o con altezza inferiore al metro e quaranta). Sempre per ragioni di sicurezza, l’attrazione non è percorribile a persone con limitate capacità psicomotorie. Si consiglia abbigliamento sportivo e calzature comode.

Il breifing con i tecnici per i moschettoni