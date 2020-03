Positivo al Covid-19 scappa dall’ospedale

Ricerche in corso a San Giovanni L’uomo è scappato alle 4 della mattina di venerdì 20 marzo, sarebbe in stato confusionale. Ieri aveva perso il padre per coronaivrus.

Un uomo positivo al coronavirus è scappato alle 4 di venerdì 20 marzo dall’ospedale di San Giovanni Bianco in Valle Brembana, e ora le forze dell’ordine lo stanno cercando in tutta la valle. Ieri aveva perso il padre, morto per Covid-19, e la notizia lo aveva sconvolto.

In campo i vigili del fuoco, i carabinieri e il Soccorso alpino.

