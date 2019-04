Prova la moto nel prato ma cade

Villeggiante ferita a Peghera Monta in sella a una moto e compie alcuni giri nel prato ma cade e si infortuna. Pasqua di sole ma con disavventura per una villeggiante di 65 anni a Peghera di Taleggio.

Dopo pranzo prova una moto e effettua alcuni giri nel prato quando viene disarcionata e finisce a terra. Per lei è intervenuto l’elisoccorso dal Bergamo: atterrato in zona, l’equipaggio ha raggiunto la donna per i soccorsi del caso e il trasferimento al Papa Giovanni di Bergamo.

