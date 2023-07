Ragazzo si perde in montagna nella notte, interviene il Soccorso Alpino: ritrovato

Intervento nella notte tra sabato 8 e domenica 9 luglio per i tecnici del Soccorso alpino della VI Orobica. Alle 2 è arrivata una chiamata per un ragazzo che aveva perso l’orientamento. Si trovava in località Capovalle a Roncobello con gli amici da cui si è allontanato p erdendo il sentiero e trovandosi così in difficoltà.