Ristoranti e tavoli all’aperto, da Foppolo la stoccata con un video ironico: una cena romantica... al gelo Alta Val Brembana, il «K2 Residence Hotel & Restaurant» di Foppolo sceglie l’ironia per commentare la notizia delle riaperture dei ristoranti con tavoli all’aperto. Ecco il filmato, diventato virale su Facebook con oltre duemila condivisioni in poche ore.

«Quando hai un ristorante in montagna e il governo ti dice che puoi aprire, ma devi avere i tavoli all’aperto». Sceglie l’ironia il «K2 Residence Hotel & Restaurant» di Foppolo, che lunedì 19 aprile ha pubblicato sulla propria pagina Facebook un video sulle riaperture dei ristoranti, diventato virale nel giro di poche ore con oltre duemila condivisioni. Un simpatico filmato in salsa «agrodolce» per commentare, senza esasperare i toni, la notizia che dal 26 aprile potranno riaprire i locali con servizio al tavolo in zona gialla, ma solo negli spazi all’aperto. La novità annunciata dal Governo ha acceso il dibattito nelle ultime ore, sui social e non solo, e ha suscitato più di una perplessità tra i ristoratori perché – in montagna come in pianura – pesa l’incognita del meteo e delle temperature, ancora decisamente fresche per affrontare una cena all’aperto, e perché chi non dispone di giardini o dehors si sente penalizzato.

Sul tema, da varie zone d’Italia, in rete sono spuntati video che, sempre con ironia, mostrano improbabili pasti al freddo o sotto piogge torrenziali. Nel filmato girato a Foppolo si vede una giovane coppia seduta a un tavolino in mezzo alla neve, per una «cena» a lume di candela, con tanto di coperte per ripararsi dal freddo e lampada frontale: «Amore, hai visto che bei fiori freschi ti ho fatto preparare?» dice lui, e lei risponde: «Più che freschi, freddi...». Quindi la richiesta al cameriere di portare dell’acqua «a temperatura ambiente», che vista la temperatura arriva ghiacciata, così come i piatti del menù. Ecco il filmato.

