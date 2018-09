Ritrovato vivo Bruno Pesenti

Era disperso in montagna da mercoledì È stato ritrovato Bruno Pesenti, 70enne di Cassano d’Adda, ex funzionario di Ats Bergamo. Era disperso da mercoledì tra la Val Taleggio dalla Valle Brembana.

Negli ultimi giorni decine di uomini hanno al setaccio il monte Sornadello e i loro sforzi sono stati premiati sabato mattina, quando finalmente Pesenti è stato ritrovato. Non sono ancora state rese note le sue condizioni, sul posto l’équipe medica del soccorso alpino per gli accertamenti. Lo stesso 70enne aveva chiamato i soccorsi mercoledì, giorno in cui sono scattate le ricerche, ma il suo cellulare si è spento: i soccorritori hanno stretto il cerchio in base alle informazioni raccolte.

© RIPRODUZIONE RISERVATA