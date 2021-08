Roncobello, ritrovato un 85enne disperso nel bosco I famigliari avevano allertato i soccorsi nella serata di sabato 14 agosto non vedendolo rientrare.

È stato ritrovato l’uomo disperso sabato 15 agosto nei dintorni della frazione di Bordogna nel comune di Roncobello, in Val Brembana. I tecnici del Soccorso alpino bergamasco erano stati allertati in serata per il mancato rientro di un uomo di 85 anni, dopo la segnalazione da parte dei familiari.

Un turista di passaggio, lo ha incontrato e ha avvisato i soccorsi però non è stato in grado di dare informazioni precise sulla localizzazione. Sono stati attivati, così, i tecnici del Cnsas, i Vigili del fuoco e l’ambulanza. Poco dopo lo hanno trovato e raggiunto. L’uomo era caduto e aveva un trauma lieve a una mano; è stato messo su una barella per sicurezza e portato all’ambulanza, poi ha preferito tornare a casa senza alcun ricovero.

