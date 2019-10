Sabato i funerali di Vincenzo Caccia

L’impresario morto sul lavoro a Brembilla Si svolgeranno alle 10 nella Basilica di Gandino. Il 57enne era morto il 4 ottobre scorso.

Sabato 12 ottobre alle 10 nella Basilica di Gandino i funerali di Vincenzo Caccia, l’impresario edile morto il 4 ottobre in un incidente sul lavoro a Val Brembilla.

Il 57enne era molto conosciuto in Valgandino soprattutto per la sua dedizione al lavoro. Vincenzo era nato e cresciuto in una famiglia contadina della frazione Cirano di Gandino, aveva quattro fratelli e due sorelle.

