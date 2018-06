Sant’Omobono, scontro auto-moto

Elisoccorso decolla per un 65enne Nella mattinata di martedì 26 giugno grave schianto in Valle Imagna, coinvolto ancora un motociclista.

È decollato anche l’elisoccorso per un incidente che è avvenuto martedì 26 giugno a Sant’Omobono Terme in Valle Imagna . Alle 10 in viale Vittorio Veneto un’auto si è scontrata con una moto ed è scattato subito il codice rosso. Sul posto anche un’ambulanza della Croce Rossa. Il 65enne coinvolto sarebbe grave.

© RIPRODUZIONE RISERVATA