Schianto in moto a Taleggio sul provinciale

Grave un 54enne: Elisoccorso in azione Elisoccorso in azione a Taleggio: un 54enne sarebbe in gravi condizioni in seguito a un incidente tra un auto e la moto.

Scontro tra un’auto e una moto intorno alle 13 di sabato 22 settembre sulla provinciale 25: un uomo di 54 anni sarebbe in gravi condizioni. Sul posto in azione l’Elisoccorso. Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente: non ci sarebbero però altri feriti.

