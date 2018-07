Scontro tra camion e moto a Zogno

25enne in gravissime condizioni Un motociclista di 25 anni è in gravissime condizioni in seguito alle ferite riportate nello schianto con un camion. L’elisoccorso è intervenuto in via Piave, a Zogno.

Elicottero a Zogno per soccorrere un motociclista coinvolto in un incidente in via Piave, allo svincolo che porta in Valle Serina. Dalle prime informazioni sembra che il ragazzo in sella alla moto, un 25enne, sia in gravissime condizioni dopo lo schianto contro un camion. Secondo una prima ricostruzione il motociclista procedeva nella stessa direzione del mezzo pesante. Sul posto anche un’ambulanza.

Seguono aggiornamenti

