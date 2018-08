Scontro tra due auto a Sedrina

Due persone rimaste ferite Due persone sono rimaste ferite nello scontro tra due auto sulla strada provinciale della Valle Brembana all’altezza di Sedrina.

Si tratta di un 58enne e di un 28enne. Ancora da chiarire il motivo dello scontro. Dopo il tamponamento le due auto sono finite rispettivamente contro il guard rail e contro il muro a lato della strada. I due feriti non sono in gravi condizioni. Sul posto sono giunti i soccorritori, le forze dell’ordine e i vigili del fuoco. La rimozione del detriti dalla strada ha causato lunghe code in entrambi i sensi di marcia.

